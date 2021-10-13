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МакSим отправилась в паломничество по святыням Крыма

14:58 среда, 13 октября 2021
МакSим отправилась в паломничество по святыням Крыма

фото © instagram.com/maksimartist

Исполнительница посещает святые места полуострова и благодарит Бога за свое выздоровление.

Российская певица МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) отправилась в паломничество по святыням Крыма. Об этом рассказал духовный наставник артистки, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря Лука (Степанов) в эфире телеканала Спас. Соответствующее видео появилось на YouTube.

По словам священника, его покровительство и молитвы спасли певицу от болезни.

«Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь», - рассказал святой отец и добавил, что теперь МакSим, по его совету, лично поехала в Крым совершить паломничество.

Напомним, в июне текущего года певица попала в больницу с сильным поражением легких. У нее была высокая температура и признаки коронавирусной инфекции, однако тест вирус не подтвердил. Исполнительницу ввели в искусственную кому, а в начале августа ее здоровье начало идти на поправку.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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