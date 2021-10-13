Крымский Посейдон сражался со стихией на пляже

Пользователей крымского сегмента соцсетей поразило видео, на котором мужчина отправился на волнорез одного из пляжей полуострова, чтобы померяться силами с бушующим морем.

Видео под названием «Ялтинский Ахиллес провожает лето» опубликовал ТГ-канал «Крым Оперативный».

Судя по ролику, мужчина возомнил себя не Ахиллесом, а Посейдоном — верховным морским богом из древнегреческой мифологии. Горе-пловец отчаянно сопротивлялся огромным волнам, которые то и дело мешали ему занырнуть в осеннее море.

Такое поведение вовсе не означает мужество и отвагу. Скорее, это чрезмерная склонность к риску. Такие сорвиголовы постоянно находятся в зависимости от адреналина, получаемого через острые ощущения, рассказал ForPost доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психофизиологии Крымского федерального университета Владимир Павленко.

«Так или иначе, в головном мозге таких людей не хватает медиатора дофамина, отвечающего за положительные эмоции. А неоправданный риск помогает восполнить этот пробел», — отметил наш собеседник.

Адреналиновые наркоманы, как правило, не учатся на своих ошибках. Повезет, если экстремал найдет себя в какой-нибудь опасной профессии, приносящей пользу людям, к примеру, станет спасателем. В противном случае такие индивиды с большой долей вероятности могут пойти по наклонной — стать преступниками либо начать злоупотреблять запрещенными веществами, заключил психофизиолог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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