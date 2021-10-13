Крымчанам запретили собирать грибы: что происходит

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Жителей и гостей Крыма возмутила охрана в районе плато Ай-Петри.

По словам очевидцев, мужчины в камуфляже препятствуют приятному времяпровождению на природе — сбору грибов и ягод. Фото суровых парней в пятнистой форме без знаков отличия очевидцы опубликовали в соцсетях.

«На Ай-Петри не дают грибы собирать. Все для людей», — прокомментировал автор фото в ТГ-канале «Инцидент Крым и Севастополь».

Известно, что на полуострове люди всегда собирали грибы, ягоды и травы. Для одних — это всего лишь хобби, для других — едва ли не единственный источник дохода. Как с собирательством обстоят дела сейчас, пояснили в ФГБУ «Заповедный Крым».

«На территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном заповеднике», — отметили в дирекции учреждения.

Иными словами, на территории заповедника запрещено косить траву, выпасать скот, размещать улья и пасеки. Также гражданам воспрещается собирать дикорастущие плоды, грибы, травы, орехи и цветы.

Любителям трав и цветов грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей с «конфискацией орудий совершения административного правонарушения».

В тексте использованы материалы: Форпост

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