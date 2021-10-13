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Власть

Киев заявил о размещении Россией ядерного оружия в Крыму

20:47 среда, 13 октября 2021
Киев заявил о размещении Россией ядерного оружия в Крыму

фото © regnum.ru

Замглавы МИД Украины выступил в ООН, обвинив РФ в «нарушении режима нераспространения ядерного вооружения».

Замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая в ООН, заявил, что Россия в Крыму нарушает режима нераспространения ядерного вооружения.

По его словам, на полуострове размещены «средства доставки» ядерного оружия и «захвачены» необходимые для этого хранилища.

Комментируя данное заявление, руковолитель Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что Россия будет размещать ядерное вооружение там, где посчитает нужным. Кроме того, напомнил эксперт, самолеты, способные на ядерные бомбардировки, уже давно находятся на полуострове.

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