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Киев заявил о размещении Россией ядерного оружия в Крыму
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Замглавы МИД Украины выступил в ООН, обвинив РФ в «нарушении режима нераспространения ядерного вооружения».
Замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая в ООН, заявил, что Россия в Крыму нарушает режима нераспространения ядерного вооружения.
По его словам, на полуострове размещены «средства доставки» ядерного оружия и «захвачены» необходимые для этого хранилища.
Комментируя данное заявление, руковолитель Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что Россия будет размещать ядерное вооружение там, где посчитает нужным. Кроме того, напомнил эксперт, самолеты, способные на ядерные бомбардировки, уже давно находятся на полуострове.
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