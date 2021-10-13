Какой сегодня праздник 13 октября

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Сегодня, 13 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца

День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского, чудотворца, отмечается 13 октября. Преподобный Григорий Пельшемский, Вологодский, родился в городе Галиче, Костромской губернии. Он происходил из рода дворян Лопотовых. Когда юноше исполнилось 15 лет, родители хотели его женить, но скончались, не успев исполнить свое желание. Юный Григорий раздал бедным доставшееся ему наследство и поступил в монастырь Пресвятой Богородицы, находившийся на берегу Галичского озера.

Игумен обители недоверчиво отнесся к новому иноку из-за его юности и знатности происхождения. Поэтому он отдал Григория в послушание опытному старцу. С великим смирением служил инок Григорий всей братии. Через некоторое время он был удостоен сана священника. Вскоре за преподобным Григорием утвердилась слава пастыря, многие стали приходить за духовными советами и наставлениями.

Перед кончиной, приобщившись Святых Таин, он преподал наставления братии и назначил игуменом обители своего сподвижника Александра. Преставился преподобный Григорий 13 октября 1442 года и был погребен в основанном им монастыре.

Международный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)

Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day) отмечается во многих странах 13 октября. Основная его задача — повысить осведомленность общественности о смертельно опасной проблеме, вызванной нарушением свертывания крови.

При повреждении кровеносного сосуда организм использует специальные клетки крови (тромбоциты) и бело фибрин для формирования тромба — специального сгустка, который предотвращает потерю крови, «закупоривая» повреждение в сосуде.

Всемирный день борьбы с тромбозом был создан в 2014 году Международным обществом по проблемам тромбоза и гемостаза. Его основная задача — распространить информацию об этой проблеме, в том числе о ее причинах, факторах риска, признаках и симптомах, профилактике и лечении.

Михаил Соломенный

Народный праздник «Михаил Соломенный» отмечается 13 октября (по старому стилю - 30 сентября). В православном календаре это день почитания святителя Михаила (митрополита) и священномученика Григория (епископа). Другие названия праздника: «День Григория и Михаила», «Григорьев день», «Григорий», «Печальница». В этот день крестьяне обновляли постели, жгли старую солому из подушек и матрасов, набивали новой. На Заре купали детей для укрепления здоровья.

Также сегодня, 13 октября, отмечают такие праздники:

- Международный день скептиков (International Skeptics Day)

- День рождения «Битломании» (Beatlemania Day)

- Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Day for Disaster Reduction)

- День военного моряка-гидрографа

- День без лифчика (No Bra Day)

- День целомудрия

- День засыпающих деревьев

- Всемирный день воздушных змеев (World Kite Day)

- Международный день костюма (International Suit Up Day)

- Международный день географического тайника (International EarthCache Day)

- День бабушек в Германии

- День шоколадного драже «Эм-н-Эмс» (National M&M Day) в США

- День военно-морских сил (Navy Birthday) в США

- День йоркширского пудинга (National Yorkshire Pudding Day) в США

- День скорой медицинской помощи в Польше

Сегодня именины празднуют: Григорий, Мардоний, Михаил, Стратоник, Мария, Акакий, Гаяния (Гаиания), Рипсимия.

Что происходило 13 октября в прошлые годы

1307 - французские тамплиеры арестованы по приказу короля Филиппа IV Красивого.

1492 - Христофор Колумб достиг берегов Нового Света и высадился на острове Сан-Сальвадор.

1792 - начато строительство символа власти в США Белого дома.

1805 - армия Наполеона разбивает австрийские войска при Эльхингене.

1900 - вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений».

1938 - известный русский поэт Осип Мандельштам арестован и отправлен в трудовой лагерь.

1943 - на стороне антигитлеровской коалиции вступает в войну Италия, ранее капитулировавшая перед западными союзниками.

1987 - американцы использовали дельфинов в военных целях в ходе различных операций в Персидском заливе.

1999 - гомосексуалисты во Франции получают право на брак между собой.

2005 - боевики атакуют столицу Кабардино-Балкарской Республики город Нальчик.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 октября. Какие праздники будут завтра?

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