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Власть

Глава администрации Симферопольского района написал заявление об отставке

Глава администрации Симферопольского района Крыма Дионис Алексанов написал заявление об отставке.

Об этом журналистам сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Алексанов написал заявление на увольнение, исполнять обязанности руководителя Симферопольского района будет Кратюк, замминистра сельского хозяйства», – сказал Крючков.

Алексанов возглавил администрацию Симферопольского района в ноябре 2019 года – на эту должность он перешел из Госсовета Крыма.

До работы в администрации он был депутатом, избирался по Гвардейскому одномандатному избирательному округу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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