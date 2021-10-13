Экс-чиновница рассказала о беспределе в администрации крымского города

фото © пресс-служба администрации Красноперекопска

Сотрудница, ставшая свидетелем по уголовному делу против замглавы города, подверглась репрессиям со стороны руководства.

Бывшая начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации Красноперекопска Яна Макиева заявила о коррупции и кумовстве в руководстве города. Она записала видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову, которое опубликовано в Telegram-канале «ЧКХ».

«Это обращение – последняя возможность обратить ваше внимание на творящееся беззаконие и бесчинство в администрации города. Проводятся репрессии и гонения в отношении негодных специалистов. Глава, первый заместитель, руководитель аппарата, начальник финансового управления администрации возомнили себя вершителями судеб. Неугодные сотрудники, не идущие с ними на сговор о подлоге документов или незаконных действиях, тут же попадают в черный список и выпадают из круга общения», - заверила экс-чиновница.

По словам Макиевой, в результате этого неугодным сотрудникам выплачивают премии в 5%, а покладистым коллегам, друзьям и родственникам достаются надбавки до 400% от зарплаты.

«Так называемые «аксеновские деньги» делятся в такой же пропорции: кому-то 200-400 тысяч рублей, а кому-то – 4-10 тысяч», - подчеркнула она.

Кроме того, бывшая сотрудница администрации заявила, что руководством в течение 7 месяцев на нее оказывалось давление из-за того, что она «дала правдивые показания» в рамках расследования уголовного дела против замглавы города, курирующего вопросы экономики и имущества. Женщина проходила свидетелем по данному делу. В частности, по словам Яны, в отношении нее проводились служебные расследования, не давшие результатов, ей занижали премии, пытались уволить, а ее супругу на службу якобы звонили от имени губернатора.

В итоге ее должность сократили. Теперь, отмечает Макиева, в Красноперекопске нет ни департамента, ни управления, а теперь даже отдела экономики.

«Такого прецедента не было ни в одном муниципалитете. Сотрудники администрации запуганы, боятся добиваться справедливости, потому что от этих нечестных чиновников зависит их дальнейшая работа», - добавила женщина.

Уволенная чиновница отметила, что все обращения, которые она направляла в инспекцию по труду, в прокуратуру и лично к прокурору Крыма «уходят в забвение либо дается формальный ответ».

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Глава администрации Симферопольского района написал заявление об отставке. Глава администрации Симферопольского района Крыма Дионис Алексанов написал заявление об отставке.

Аксенов попал в пятерку губернаторов «под ударом». Глава Крыма Сергей Аксенов стал одним и пяти российских губернаторов, находящихся «под ударом».

Крымские юристы попали под санкции ЕС. Европейский Союз добавил в санкционный список 8 крымских юристов, которых считает причастными к «нарушению территориальной целостности Украины».

Украина навсегда закрывает один из пунктов пропуска в Крым. Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на границе между Крымом и Херсонской областью прекращает работу с 19 октября.