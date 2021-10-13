Власть
Аксенов попал в пятерку губернаторов «под ударом»
фото © Сергей Аксенов / Facebook
Глава Крыма Сергей Аксенов стал одним и пяти российских губернаторов, находящихся «под ударом».
Об этом пишет Telegram-канал «Незыгарь».
Причиной попадания Аксенова в указанный список авторы рейтинга назвали крайне высокую интенсивность и череду коррупционных скандалов в республике. Это, отмечает канал, говорит «либо о неумении Аксенова навести порядок, либо о его коррумпированности».
Напомним, что один из последних скандалов связан с главой горсовета Евпатории Олесей Харитоненко, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным информированного источника, речь идет об изменении целевого назначения участка земли: чиновница передала муниципальную землю в частную собственность. Кроме того, в Евпатории скоро осудят за взятку двух городских высокопоставленных должностных лиц.
Ранее по Крыму прокатилась волна увольнений и отставок ряда министров, глав городов и одного вице-премьера.
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