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Власть

Аксенов попал в пятерку губернаторов «под ударом»

07:31 среда, 13 октября 2021
Аксенов попал в пятерку губернаторов «под ударом»

фото © Сергей Аксенов / Facebook

Глава Крыма Сергей Аксенов стал одним и пяти российских губернаторов, находящихся «под ударом».

Об этом пишет Telegram-канал «Незыгарь».

Причиной попадания Аксенова в указанный список авторы рейтинга назвали крайне высокую интенсивность и череду коррупционных скандалов в республике. Это, отмечает канал, говорит «либо о неумении Аксенова навести порядок, либо о его коррумпированности».

Напомним, что один из последних скандалов связан с главой горсовета Евпатории Олесей Харитоненко, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным информированного источника, речь идет об изменении целевого назначения участка земли: чиновница передала муниципальную землю в частную собственность. Кроме того, в Евпатории скоро осудят за взятку двух городских высокопоставленных должностных лиц.

Ранее по Крыму прокатилась волна увольнений и отставок ряда министров, глав городов и одного вице-премьера.

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