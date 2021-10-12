Происшествия
Здание крымского Роспотребнадзора заминировано
Здание крымского Роспотребнадзора заминировано, сообщил источник в силовых структурах.
На месте работают правоохранители.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ребенок получил сильные ожоги во время возгорания автомобиля в Алуште. Следователи и прокуроры начали проверку по факту получения сильных ожогов четырехлетним ребенком в Алуште.
Экскаватор задел авиабомбу времен войны при строительстве тоннеля в Севастополе. Саперы обследовали авиабомбу, которую нашли во время рытья тоннеля в районе строительства ялтинской развязки в Севастополе.
В Крыму ребенок попал в больницу со страшными ожогами после ссоры между родителями. В социальных сетях появилась информация о том, что бывший муж жительницы Крыма выкрал их общего ребенка, вывез в лес и взорвал там газовый баллон.
Под Севастополем две фуры улетели в кювет. За неделю по объездной дороге в районе поселка Сахарная головка сошли с трассы две фуры. Водители грузового транспорта игнорируют запрещающий знак правил дорожного движения.
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Пару из Москвы продали в рабство в Дагестан, когда они пытались уехать автостопом в Крым, сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Крымчанки пожаловались на подглядывающих за ними извращенцев
Девушки уверяют, что неизвестные мужчины в Симферополе шокируют их ужасным зрелищем.
QR-коды ввели в ряде сфер в Севастополе из-за коронавируса
Власти Севастополя ужесточили коронавирусные ограничения в городе.
Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.
8 октября
В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом
В Крыму неуклонно растет количество заболевших коронавирусом. За прошлые сутки в республике выявили 531 случай Covid-19.