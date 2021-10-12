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Происшествия

Здание крымского Роспотребнадзора заминировано

15:20 вторник, 12 октября 2021

Здание крымского Роспотребнадзора заминировано, сообщил источник в силовых структурах.

На месте работают правоохранители.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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