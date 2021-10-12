Здание крымского Роспотребнадзора заминировано, сообщил источник в силовых структурах.

На месте работают правоохранители.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ребенок получил сильные ожоги во время возгорания автомобиля в Алуште. Следователи и прокуроры начали проверку по факту получения сильных ожогов четырехлетним ребенком в Алуште.

Экскаватор задел авиабомбу времен войны при строительстве тоннеля в Севастополе. Саперы обследовали авиабомбу, которую нашли во время рытья тоннеля в районе строительства ялтинской развязки в Севастополе.

В Крыму ребенок попал в больницу со страшными ожогами после ссоры между родителями. В социальных сетях появилась информация о том, что бывший муж жительницы Крыма выкрал их общего ребенка, вывез в лес и взорвал там газовый баллон.

Под Севастополем две фуры улетели в кювет. За неделю по объездной дороге в районе поселка Сахарная головка сошли с трассы две фуры. Водители грузового транспорта игнорируют запрещающий знак правил дорожного движения.