Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Евпатории из-за коронавируса отменили «Крымский марафон» ● Названы крымские города с самым высоким индексом заболеваемости COVID-19 ● В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом ● В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19 ● В Севастополе до декабря запретят любые массовые мероприятия
Заболевших больше 33 тысяч: сводка COVID в Севастополе за сутки
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 245 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.
Это на два меньше, чем днем ранее, 11 октября.
Тогда зафиксировали новый суточный максимум – 247 человек после прежнего августовского пика 17 числа (231 заболевший).
За сутки в Севастополе выздоровели 206 пациентов, умерли пять человек в возрасте от 61 до 91 года.
Накануне жертвами болезни стали четверо пациентов.
За все время пандемии в регионе число жертв болезни достигло 1168. Выздоровели 29 355. Общее число заразившихся COVID-19 за все время борьбы с инфекцией составило 33 174 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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