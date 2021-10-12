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Коронавирус в Крыму

Заболевших больше 33 тысяч: сводка COVID в Севастополе за сутки

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 245 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.

Это на два меньше, чем днем ранее, 11 октября.

Тогда зафиксировали новый суточный максимум – 247 человек после прежнего августовского пика 17 числа (231 заболевший).

За сутки в Севастополе выздоровели 206 пациентов, умерли пять человек в возрасте от 61 до 91 года.

Накануне жертвами болезни стали четверо пациентов.

За все время пандемии в регионе число жертв болезни достигло 1168. Выздоровели 29 355. Общее число заразившихся COVID-19 за все время борьбы с инфекцией составило 33 174 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом. В Крыму неуклонно растет количество заболевших коронавирусом. За прошлые сутки в республике выявили 531 случай Covid-19.

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В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19. Свободный коечный фонд в Севастополе на утро 11 октября составил всего 5%. Власти приняли решение развернуть дополнительные койки в пансионатах, в том числе платные, а также ужесточить антиковидные меры.

Антирекорд по числу заболеваний COVID-19 обновился в Севастополе. Медики зафиксировали в Севастополе новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции.

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