В центре Ялты застрял грузовик

В Ялте на перекрестке Боткинской и Чехова застряла фура и перегородила проезд.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Большегруз сломал ограждение и теперь не может выехать. Пока движение на перекрестке парализовано. На место инцидента приехали сотрудники ДПС.

«В Ялте на перекрестке Боткинской и Чехова застряла фура. Не суйтесь туда», — пишут пользователи в одном из телеграм-каналов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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