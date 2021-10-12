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Происшествия

В Симферополе рабочий присвоил себе оборудования на полмиллиона и перестал ходить на работу

В полицию обратился один из предпринимателей крымской столицы, который пожаловался на своего сотрудника.

По его словам, наемный работник его фирмы, занимающееся ремонтом, присвоил себе электрооборудования и станков на сумму 445 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

По горячим следам правоохранители задержали 31-летного местного жителя, ранее уже привлекавшего к уголовной ответственности. При обыске у него дома оперативники нашли часть похищенного. Остальное, по словам задержанного, было сдано им в ломбард.

Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи задержали подвыпившего похитителя «Газели». Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. На угнанном автомобиле он успел совершить ДТП, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Триллер по-крымски: наркодилер стала жертвой вооруженного похищения. Полицейские оказали помощь 27-летней наркоторговке, которую расстреляли из пневматического пистолета, вымогая 100 тысяч рублей.

В Симферополе менеджер подменил счет фирмы в договорах на свой и похитил 170 тысяч рублей. В Симферополе за растрату свыше 170 тысяч рублей задержали менеджера частной фирмы, занимающейся продажей и установкой камер видеонаблюдения.

В Севастополе новоселье переросло в поножовщину: что не поделили супруги. Севастопольские полицейские задержали 39-летнюю местную жительницу, которая в ходе семейной ссоры ранила супруга ножом.

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