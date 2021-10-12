Происшествия
В Симферополе рабочий присвоил себе оборудования на полмиллиона и перестал ходить на работу
В полицию обратился один из предпринимателей крымской столицы, который пожаловался на своего сотрудника.
По его словам, наемный работник его фирмы, занимающееся ремонтом, присвоил себе электрооборудования и станков на сумму 445 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
По горячим следам правоохранители задержали 31-летного местного жителя, ранее уже привлекавшего к уголовной ответственности. При обыске у него дома оперативники нашли часть похищенного. Остальное, по словам задержанного, было сдано им в ломбард.
Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Триллер по-крымски: наркодилер стала жертвой вооруженного похищения. Полицейские оказали помощь 27-летней наркоторговке, которую расстреляли из пневматического пистолета, вымогая 100 тысяч рублей.
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