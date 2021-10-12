Происшествия
В Севастополе студентка под кайфом протаранила пять машин и дорожный знак
Девушка с явными признаками опьянения протаранила сразу несколько машин.
Студентка севастопольского вуза, достигшая 20-летнего возраста, протаранила сразу пять машин в Севастополе, сбив также дорожный знак. После этого она села на землю и устроила «ритуальный танец», будучи, по всей видимости, под воздействием психоактивных веществ – алкоголя или наркотиков.
Очевидцы рассказали, что после аварии девушка пыталась скрыться. Несмотря на явные признаки опьянения, она отказалась от освидетельствования, сообщили в УМВД по городу, передают «Вести.Севастополь».
В результате ДТП были повреждены автомобили Honda, Ford, Volkswagen и Subaru. Жертв нет. Девушке может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года. Машину эвакуировали на штрафстоянку, проводится проверка.
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