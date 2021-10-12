В Крыму спасли брошенных умирать от голода алабаев

В начале октября соцсети взбудоражил ужасающий пост о том, что в селе Софиевка Симферопольского района два взрослых алабая находятся на грани голодной смерти. Они были привязаны и сидели на цепи.

На собак, которые должны вселять страх своим грозным видом, было действительно страшно смотреть. Взрослые и брошенные алабаи напоминали жалкое зрелище: кожа да кости. Люди забили тревогу и собрались навестить животных.

Одна из волонтеров узнала историю и вызвалась забрать животных к себе в приют. Елена Терлецкая уже не первый год выхаживает породистых собак, у нее в вольере живет больше сорока питомцев.

— Часто у меня доживают алабаи. Некоторые десятилетние и породистые псы выглядят как молодые — они красивые, ухоженные, шерсть лоснится. Но жаль, что старых собак никто не хочет брать в семью. Они у меня живут как на пенсии: покой, сон и еда. Когда увидела в соцсетях, в каком состоянии находятся алабаи из Софиевки, не смогла пройти мимо. В тот же день выехала, чтобы им помочь, — рассказывает КП-Крым Елена.

Волонтер приехала в Софиевку на машине и ахнула: у одного из алабаев цепь просто въелась в шею. Он был в таком состоянии, что даже не мог ходить, только жалобно скулил.

— Я сразу же забрала эту собаку, чтобы отвезти к ветеринару. Второго пса мы накормили, но забрали на следующий день, потому что он был не в таком плачевном состоянии, — отмечает волонтер.

Кто же бросил питомцев в таком состоянии, Елена не знает.

— Один из местных жителей, которого я встретила, сказал, что раньше эти собаки охраняли фруктовые сады неподалеку от Софиевки. А когда урожай сняли, хозяева не посчитали нужным забрать питомцев, и они ходили по селу. Кто-то привязал алабаев, чтобы они не пугали жителей, а вот кормить собак забывали, — рассказала Елена.

Хорошо, что волонтер вовремя успела — один из алабаев был на грани смерти.Ветеринары диагностировали не только истощение, но и страшный диагноз — дирофиляриоз, при котором у собак в сердце заводятся паразиты.

— Прямо сейчас, к сожалению, вылечить алабая от дирофиляриоза мы не можем, его надо хорошо откормить. Нужна не только операция, но и лекарство, которое стоит около 30 тысяч рублей. В таком состоянии, как сейчас, собака, конечно, не переживет операцию, — отмечает волонтер.

На лечение алабая и лекарства у Елены уже ушло больше 25 тысяч рублей. Ближе к выходным состояние животного стало лучше, его забрали из ветклиники, но в воскресенье пес снова попал в клинику — он начал отказываться от еды.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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