В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом

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В Крыму неуклонно растет количество заболевших коронавирусом. За прошлые сутки в республике выявили 531 случай Covid-19.

Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

Всего же с начала пандемии выявлено 84 817 заболевших ковидом. По данным Минздрава, за сутки подтверждено 14 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 443 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 457 человек, выздоровевших за весь период – 71 674.

Напомним, ежедневный рост заболеваемости ковидом в республике фиксируют с 16 сентября.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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