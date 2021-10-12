Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19 ● В Севастополе до декабря запретят любые массовые мероприятия ● Что грозит за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Крыму ● Антирекорд по числу заболеваний COVID-19 обновился в Севастополе ● В Крыму пока что не будут вводить систему QR-кодов
В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом
фото © Новости Крыма
В Крыму неуклонно растет количество заболевших коронавирусом. За прошлые сутки в республике выявили 531 случай Covid-19.
Об этом сообщили в республиканском Минздраве.
Всего же с начала пандемии выявлено 84 817 заболевших ковидом. По данным Минздрава, за сутки подтверждено 14 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 443 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 457 человек, выздоровевших за весь период – 71 674.
Напомним, ежедневный рост заболеваемости ковидом в республике фиксируют с 16 сентября.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19. Свободный коечный фонд в Севастополе на утро 11 октября составил всего 5%. Власти приняли решение развернуть дополнительные койки в пансионатах, в том числе платные, а также ужесточить антиковидные меры.
Антирекорд по числу заболеваний COVID-19 обновился в Севастополе. Медики зафиксировали в Севастополе новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму пока что не будут вводить систему QR-кодов. Cистему QR-кодов для посещения общественных мест пока что не будут вводить в Крыму.
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В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом
В Крыму неуклонно растет количество заболевших коронавирусом. За прошлые сутки в республике выявили 531 случай Covid-19.
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