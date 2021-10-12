В Крыму начали штрафовать за поездку в общественном транспорте без масок

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За 11 октября в столице Крыма составили 2 протокола, 8 первичных актов и 3 материала передано в Роспотребнадзор по нарушению антиковидных мер.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик отмечает, что выездные мероприятия мобильными группами администрации города выполняются регулярно с 1 июля 2020 года. Проверяются места массового пребывания людей, к которым относятся общественный транспорт, торговые центры, сетевые магазины и магазины стройматериалов, объекты общественного питания, салоны красоты и парикмахерские.

«В течение 11 октября обследовано 36 маршрутных транспортных средств. Сотрудниками полиции составлено 2 протокола по ст.20.6.1. КоАП РФ. По итогам обследования торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения составлено 8 первичных актов. По фактам ранее выявленных и неустраненных в установленный срок нарушений в территориальный отдел Роспотребнадзора переданы 3 материала», — отметил Сергей Роик.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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