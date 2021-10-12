Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Названы крымские города с самым высоким индексом заболеваемости COVID-19 ● В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом ● В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19 ● В Севастополе до декабря запретят любые массовые мероприятия ● Что грозит за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Крыму
В Евпатории из-за коронавируса отменили «Крымский марафон»
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук объявил о переносе бегового марафона, который должен был состояться 17 октября.
«17 октября в нашем городе должен был состояться «Крымский марафон». Однако в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было принято решение о его переносе. О новых сроках проведения забега будет объявлено дополнительно», – сообщил Тихончук.
В прошлом году марафон в Евпатории отменили по аналогичным причинам.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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