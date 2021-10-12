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Коронавирус в Крыму

В Евпатории из-за коронавируса отменили «Крымский марафон»

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук объявил о переносе бегового марафона, который должен был состояться 17 октября.

«17 октября в нашем городе должен был состояться «Крымский марафон». Однако в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было принято решение о его переносе. О новых сроках проведения забега будет объявлено дополнительно», – сообщил Тихончук.

В прошлом году марафон в Евпатории отменили по аналогичным причинам.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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