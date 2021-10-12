Украинец пытался ввезти в Крым партию одежды и обуви

Крымские таможенники изъяли у гражданина Украины одежду и обувь, которую он пытался ввезти в республику через пункт пропуска «Армянск».

Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«В ходе проведения контроля в отношении транспортного средства, прибывшего на территорию Российской Федерации, сотрудники Крымской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Республике Крым обнаружили в багажнике автомобиля сумки, в которых находились 20 пар новой обуви, маркированной торговыми знаками известных брендов Reebok, Аdidas, Nike, ECCO, а также более 30 единиц мужской одежды – свитера и кофты», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при пересечении границы украинец указал в таможенной декларации только свое транспортное средство. А имеющиеся в машине вещи, подлежащие декларированию, не заявил.

«Со слов мужчины товар ему не принадлежит. За определенное вознаграждение гражданин попытался осуществить его перемещение через таможенную границу. Впоследствии товар он должен был передать жительнице города Севастополя для дальнейшей реализации», – уточнили в ведомстве.

Пограничники с учетом того, что найденные предметы не относятся к товарам для личного пользования и должны быть задекларированы, изъяли вещи и направили на экспертизу. В отношении мужчины проводится административное расследование по части 1 статьи 16.2 КоАП – недекларирование товаров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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