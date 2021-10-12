Центробанк предупредил Севастополь о возможной активности «черных кредиторов»

В Севастополе обнаружены признаки активности «комиссионного магазина», который фактически является ломбардом, выдающим деньги под залог недвижимости.

Об этом сообщили в Отделении Банка России по Севастополю, комментируя появившиеся в различных социальных группах сообщения от имени некоего «комиссионного магазина Удача».

Данная структура анонсировала свое появление в Севастополе и Республике Крым, активно приглашая на работу «продавцов-консультантов» в «команду открытия» для новых городов.

Напомним, что «комиссионный магазин» упоминался среди компаний, у которых Центробанк усматривает признаки нелегальной деятельности.

В севастопольском Отделении ЦБ РФ подтвердили, что в рекламных объявлениях в социальных сетях используются стилистика и логотип, схожие с теми, что использует сомнительная организация.

Желающим посотрудничать с организациями из «черного списка» ЦБ напоминает, что законодательство не предусматривает выплат клиентам, пострадавшим от деятельности нелегалов. А потенциальным работникам полезно трезво оценивать возможные риски такого сотрудничества.

Организация, предоставляющая финансовые услуги на территории Российской Федерации, должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в соответствующий реестр регулятора, например в Справочнике финансовых организаций.

Если организации в реестре нет, то, скорее всего, она работает нелегально. Это можно выяснить, проверив деятельность компании в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России.

ЦБ РФ напоминает, что в 2020 году по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором в МВД, Роскомнадзор, ФНС и ФАС России, а также регистраторам доменных имен, было возбуждено более 110 уголовных, около 650 административных дел и принято свыше 1 580 иных мер реагирования (разделегирование сайтов, представления (об устранении нарушений закона), исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и другое).

В тексте использованы материалы: Форпост

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