Суд в Киеве вынес приговор «самообороновцу» из Ялты

Дарницкий районный суд Киева вынесен приговор по обвинению в участии в формировании «самооборона Крыма», сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя.

«Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Вместе с тем, судом учтено безоговорочное признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, изобличению в его совершении других лиц. Поэтому судом принято решение об освобождении подсудимого от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что мужчина был задержан 28 августа 2021 года в Херсонской области, ему объявили о подозрении по статье об «участии в деятельности непредусмотренном законом вооруженном формировании».

«Ранее досудебным расследованием установлено, что указанный гражданин Украины в феврале 2014 года вступил в состав незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма». Совместно с другими «самообороновцами» принимал активное участие в событиях 26 февраля 2014 под зданием Верховной Рады АР Крым. За свое участие в функционировании указанного формирования осужденный получал денежное вознаграждение, а также награжден медалью Министерства обороны России «За возвращение Крыма», – утверждают в прокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры АРК, осужденный – Михаил Кондратьев. Его публичные комментарии или его защиты относительно приговора отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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