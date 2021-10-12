Стало известно сколько надо потратить на обед в крымском кафе

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В среднем по Крыму обед в кафе обходится в 516 рублей, ужин в ресторане - 2,56 тыс.

Согласно данным Крымстата, в сентябре 2021 года обед в кафе, столовой, закусочной в среднем по Крыму обходился в 516 рублей (дороже всего в Евпатории - 619 руб., дешевле всего в Симферополе - 463 руб.). За год (в сравнении с ценами сентября 2020) стоимость выросла на 1 рубль.

Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму в сентябре 2021 обходился 2684 рублей (дороже всего в Ялте - 2943 руб, дешевле всего в Евпатории - 2541 руб). За год стоимость ужина выросла на 3,7%, за три года - на 21%.

200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в сентябре в среднем по Крыму 71 рубль. Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 115 рублей (дороже всего в Керчи - 119 руб., дешевле всего в Ялте - 95 руб.).

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