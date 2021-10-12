Сроки благоустройства площади Куйбышева в Симферополе сдвинули

Сроки окончания благоустройства площади Куйбышева сдвинули на две недели из-за сноса незаконного торгового павильона. Теперь площадь откроют 15-20 октября, а не 1 октября, как было заявлено ранее.

Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

Финальный проект реконструкции площади Куйбышева. Изображение: Кирилл Бабеев«У нас изначально производство работ было до 1 октября с учетом того, что мы знали, что будет суд. В рамках суда уже кассационного была наложена обеспечительная мера, запрещающая нам демонтировать объект. Суд на месяц затянулся, поэтому мы недели на две продлим сроки выполнения работ. Поэтому не 1 октября, а 15-20 площадь будет сдана и открыта», — рассказал Демидов.

Он добавил, что на площади появятся современные перголы – скамейки с навесами и фонтан.

Напомним, что на благоустройство площади Куйбышева выделили 67,6 миллионов рублей. Проект благоустройства исключает проезд и стоянку автомобилей в общественном пространстве. Предполагает большой процент озеленения, сухой фонтан на 25 струй, качели и большой теневой навес с зеркальным потолком.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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