Смертность от коронавируса в Крыму значительно выше среднероссийской

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На полуострове смертность в результате заражения коронавирусом гораздо выше среднероссийской.

Об этом сообщил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщает «Главмедиа». По словам Онищенко, летальность на полуострове составляет 3,22%, при том что в России она 2,7%, а в мире 2,04%.

«В целом мы как страна не очень благоприятно выглядим. У нас показатель летальности выше, чем средний показатель по миру. Республика Крым по этим показателям еще выше. С этим надо разбираться и самое главное – вакцинироваться», - сказал Геннадий Онищенко.

Он отметил, что вакцинация – единственный путь в борьбе с коронавирусом.

«В России есть несколько вакцин против коронавируса, которые зарегистрированы, безопасны и эффективны. Но почему-то вакцинация у нас в разы меньше, чем в Европе? Пока мы этого не сделаем, можно вводить QR-коды, можно надевать браслеты, которые будут отслеживать насколько метров я отошел от двери своей квартиры, но это ничего не решит», - заверил бывший главный санитарный врач РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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