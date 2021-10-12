Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Минздрав дополнительно развернул в Крыму более 100 коек для ковидных пациентов ● В Крыму начали штрафовать за поездку в общественном транспорте без масок ● QR-коды ввели в ряде сфер в Севастополе из-за коронавируса ● Заболевших больше 33 тысяч: сводка COVID в Севастополе за сутки ● В Евпатории из-за коронавируса отменили «Крымский марафон»
Смертность от коронавируса в Крыму значительно выше среднероссийской
фото © pixabay.com
На полуострове смертность в результате заражения коронавирусом гораздо выше среднероссийской.
Об этом сообщил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщает «Главмедиа». По словам Онищенко, летальность на полуострове составляет 3,22%, при том что в России она 2,7%, а в мире 2,04%.
«В целом мы как страна не очень благоприятно выглядим. У нас показатель летальности выше, чем средний показатель по миру. Республика Крым по этим показателям еще выше. С этим надо разбираться и самое главное – вакцинироваться», - сказал Геннадий Онищенко.
Он отметил, что вакцинация – единственный путь в борьбе с коронавирусом.
«В России есть несколько вакцин против коронавируса, которые зарегистрированы, безопасны и эффективны. Но почему-то вакцинация у нас в разы меньше, чем в Европе? Пока мы этого не сделаем, можно вводить QR-коды, можно надевать браслеты, которые будут отслеживать насколько метров я отошел от двери своей квартиры, но это ничего не решит», - заверил бывший главный санитарный врач РФ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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