Власть
Симферополю не хватает 500 водителей автобусов
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Крымская столица страдает от нехватки водителей общественного транспорта. А главной причиной возникновения частых пробок и заторов в черте города остается большое количество текущих ремонтов.
Об этом сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.
«Первое – это нехватка водителей. Не хватает более 500 человек, сегодня, всем перевозчикам, которых у нас 10 по городу. Таким образом, не укомплектована 161 единица техники, она, соответственно, не на линии. Вторая беда – это большое количество ремонтов и, соответственно, пробок по городу, поэтому очень тяжело соблюдать расписание», — сообщил Демидов.
Также глава администрации отметил отсутствие на многих остановках информации о расписании движения общественного транспорта, в тех же местах где такие информационные стенды есть – часто они сильно повреждены или нечитабельны.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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