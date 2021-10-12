Симферополец организовал в своей квартире наркопритон

Как полагает следствие, 38-летний житель крымской столицы регулярно предоставлял свою квартиру в качестве места для употребления наркотиков.

За использование квартиры, в качестве благодарности, посетители предоставляли хозяину ингредиенты для изготовления наркотиков, которые затем совместно употреблялись, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.

«Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Теперь уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу», — уточнили пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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