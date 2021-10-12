Севастопольцы круглые сутки смогут жаловаться на холод в домах

Управляющие компании Севастополя в течение недели должны устранить все недоработки, которые могут помешать подать тепло в квартиры.

Об этом сообщалось на аппаратном совещании правительства города. Напомним, отопительный сезон стартует 18 октября.

«Неделя —это нормальный срок, чтобы управляющие компании прямо поквартирный обход сделали и еще раз все проверили», — поручил губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что в период включения центрального отопления сложности чаще всего возникают не с подачей теплоносителя, а с неготовностью многоквартирного дома его принять.

«Где-то ремонт начали по замене стояков, не закончили и бросили, где -то просто несколько лет завоздушенные стояки — никто никак не реагирует. Сейчас надо, чтобы управляющие компании за неделю максимально отработали, потому что тепло подадим, а у людей в квартирах не появится отопление», — отметил Развожаев.

Глава горхоза Евгений Горлов заверил, что работа с управляющими компаниями ведется ежедневно. Также в ГУПС «Севтеплоэнерго» работает «горячая» линия — сообщать о сложностях с отоплением горожане могут круглосуточно по номеру 112 или 8(800)777-00-19.

Кроме того, по поручению губернатора будет создан чат в WhatsApp, куда горожане также смогут присылать информацию об отсутствии отопления.

«Кто-то не дозвонится, может напишет, сейчас все продвинутые. Посадите диспетчера в чат из управляющей компании», — поручил Развожаев.

Сведения о количестве поступающих обращений будут ежедневно докладывать губернатору.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Общественники Севастополя забили тревогу. Бесконтрольную и хаотичную застройку территорий Севастополя необходимо прекратить, а городским чиновникам необходимо как можно скорее заняться решением проблемы водоснабжения сельских зон.

Мерзнущие севастопольцы обесточивают свои дома. Жители некоторых многоквартирных домов на Корабельной стороне Севастополя в преддверии отопительного сезона каждую осень остаются без света. Причина в том, что люди вынуждены массово включать электроприборы, но старые сети домов на такую нагрузку не рассчитаны.

Севастопольцы пожаловались на путь с препятствиями к отделению почты. Людям приходится подниматься и спускаться по лестнице, которая давно нуждается в капитальном ремонте.

Власти Ялты придумали изысканное наказание за граффити. Власти Ялты намерены с помощью камер видеонаблюдения фиксировать тех, кто портит внешний облик Пионерского парка в Алупке (Большая Ялта), расписывая граффити малые архитектурные формы.