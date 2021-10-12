Российская семья поехала из Москвы в Крым, по дороге их продали в рабство в Дагестан

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Пару из Москвы продали в рабство в Дагестан, когда они пытались уехать автостопом в Крым, сообщает телеграм-канал Mash Gor.

По данным канала, Петр Пелеханов и Ольга Лифатова намеревались провести отпуск на мысе Фиолент в Севастополе, а добраться туда решили автостопом. На трассе «Дон» к ним подъехал водитель автобуса и предложил подбросить до места. Но при этом мужчина предупредил, что по дороге понадобится заехать в Ставрополь, а еще предложил молодым людям подработать на ферме, но они отказались.

На рассвете москвич понял, что они прибыли в Дагестан. И узнал от водителя, что пару вместе с другими пассажирами продали в рабство. На другое утро Петра и Ольгу, по их словам, купил в Дербенте за 50 тыс. рублей местный бизнесмен Ахмедов.

Затем в последующие четыре месяца их поднимали в четыре утра, заставляли весь день трудиться в теплицах в деревне Новая Мака, а на ночь закрывали в неподходящем для жизни помещении.

И только в начале октября Петру удалось обнаружить под грудой мусора люк, через который узники сбежали. Бывшие пленники вернулись в Москву и теперь планируют добиться справедливости — пока что направленные заявления в полицию Дагестана результата не принесли, сообщает «Рамблер».

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