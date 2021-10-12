Рецидивист обокрал детсад в Симферополе

Мужчина с судимостью украл игровой комплекс с территории одного из детских садов Симферополя.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, игровые элементы он хотел продать, но не успел. Как уточнили в пресс-службе, о пропаже правоохранителям сообщила заведующая дошкольным учреждением.

Вскоре полицейские задержали 34-летнего мужчину, ранее судимого за имущественные преступления:

«Подозреваемый сознался и рассказал, как он перелез через забор садика, похитил игровой комплекс и отнес его домой. В дальнейшем мужчина хотел его продать, но не успел», - сказано в сообщении.

Похищенный детский комплекс полицейские изъяли и вернули в детсад под расписку.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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