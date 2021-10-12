Ребенок получил сильные ожоги во время возгорания автомобиля в Алуште

Следователи и прокуроры начали проверку по факту получения сильных ожогов четырехлетним ребенком в Алуште.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, ребенок пострадал в результате возгорания автомобиля.

«7 октября текущего года в медицинское учреждение поступил несовершеннолетний, проживающий в селе Изобильное с ожогами. Следственным отделом по городу Алуште предварительно установлено, что травмы были получены мальчиком во время поездки с отцом в лесной массив, где произошло возгорание автомобиля, – сообщила Постнова. – В настоящее время несовершеннолетний находится в медицинском учреждении с ожогами конечностей и лица общей площадью до 13%, его состояние стабильнее, угроза жизни и здоровью отсутствует. Оказана соответствующая медицинская помощь мужчине».

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Следователи провели осмотры местности, назначили техническую экспертизу транспортного средства. «В ходе проверки будет дана оценка обстановке в семье, исполнению со стороны родителей возложенных на них обязанностей, а также действиям со стороны органов профилактики, – уточнили в СК. – В настоящее время установлен ряд противоправных деяний в отношении матери мальчика со стороны ее супруга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

В пресс-службе прокуратуры Крыму сообщили, что сотрудники надзорного ведомства также выясняют обстоятельства получения ребенком травм и установят условия жизни и воспитания малолетнего. Прокуроры дадут оценку соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Ход и результаты проверки, в том числе доследственной, находятся на контроле прокуратуры.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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