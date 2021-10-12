Прогноз погоды в Крыму на вторник 12 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 12 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200 м.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 19, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 95 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 88 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 87 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью около 11 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 95 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 93 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 19, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 19, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 17, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 3 км/час, возможны порывы до 5 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 17, в Николаевке - 17, в Севастополе - 17, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 16, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 21, в Турции - 26, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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