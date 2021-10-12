Половина крымчан все еще мерзнет в домах

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Только половину многоквартирных домов в Крыму начали отапливать к утру понедельника, 11 октября.

Указание начать отапливать не только школы, детсады и больницы Аксенов отдал главе Министерства ЖКХ Сергею Донцу во время совещания 7 октября.

Причиной стали непривычно низкие для этого времени температуры и многочисленные жалобы людей на холод в квартирах.

«Включите отопление!», «В доме ледник, мы все уже болеем!», «Хватит издеваться над людьми, сколько можно нас морозить?», - такие комментарии крымчане оставляли в соцсетях после того, как столбики термометров несколько ночей подряд показывали + 3-5, а днем не поднимались выше + 9-11 градусов. Однако ни в пятницу, ни даже в понедельник тепло во многие дома так и не пришло.

По данным на утро 11 октября из 5 431 многоквартирного дома с центральным отоплением, около половины не отапливается. Случилось это по разным причинам.

Так, в Керчи, Саках и Бахчисарае отопительный сезон отложили до плановой даты – 15 октября – по распоряжению муниципальных глав, сообщил источник.

«Де-юре это не является нарушением, так как не противоречит приказу №103 Минтопэнерго России, который регламентирует сроки окончания подготовки к отопительному сезону в регионах. Согласно документу, на юге страны теплоснабжающие организации должны завершить подготовку к 15 октября», - прокомментировал ситуацию директор АНО «ЖКХ-Контроль» Анатолий Петров.

Собеседник отметил, что с учетом температурных изменений и возникшей ситуации, необходимо ходатайствовать о переносе этой даты на 15 сентября. При таком подходе и внутридомовые сети, и котельные с теплотрассами будут готовы к работе одновременно, и подобных ситуаций в будущем удастся избежать. Нормальное вхождение в отопительный сезон возможно только в случае слаженной работы властей на местах, поставщиков тепла («Теплокоммунэнерго»), обслуживающих организаций (МУПы, ЖЭКи, ТСЖ) и самих собственников жилья, уверены эксперты ЖКХ.

Если хотя бы одна из сторон самоустраняется и не выполняет своих обязательств, слаженности не будет, сроки могут быть сорваны. Наглядный пример – данные по числу неотапливаемых домов на утро 11 октября. В Симферополе из 1410 домов с центральным отоплением не отапливаются только 138, в Феодосии - 13, такая ситуация почти во всех городах и районах.

Как правило, причина – выявленные аварии внутридомовой системы отопления, в единичных случаях – окончание ремонтов теплотрасс. Но отнюдь не запаздывание «Теплокоммунэнерго»: предприятие провело запуск 100% котельных и готово подавать тепло в дома, заверили на предприятии.

Представители муниципалитетов Крыма сообщили, что основная причина холодных батарей - «внутренние порывы труб, течи, отсутствие воды в системе».

Они были выявлены на днях – после пробного запуска теплосети. Вопрос, однако, почему на днях, а не в течение месяцев подготовки… Сейчас работники обслуживающих организаций в срочном порядке проводят ремонты. Еще одна причина – системы отопления во многих домах оказались не готовы – не были наполнены водой и опрессованны. Их начали наполнять только после указа Аксенова. Вместе это негативно отражается на общей отопительной системе городов: падает давление, температура теплоносителя не всегда соответствует требованиям.

«По каждому такому случаю после начала отопительного сезона будет проведена проверка, так как это прямое нарушение со стороны обслуживающих организаций: с 15 сентября МКД должны были стоять под давлением», - сказал собеседник в МинЖКХ Крыма. При этом эксперты достаточно высоко оценили качество подготовки «Теплокоммунэнерго» в этом году.

Отмечалось, что за последние годы было реконструировано около 50 км сетей разного диаметра, проведен капремонт семи котлов, насосных станций. Работы по замене теплосетей, которые все еще проводятся, должны завершить к 15 октября.

Кроме того, в Щелкино проведена замена наиболее проблемных участков теплотрассы, и в этом году в дома населенного пункта поступит тепло. Если бы крымчане чуть более активно контролировали работу своих обслуживающих организаций, отопительный сезон почти во всех городах и поселках Крыма удалось бы начать еще на прошлой неделе, считают специалисты. И это правда, подчас самим жителям нужно не ждать, а более плотно контролировать работу своих компаний. Не всегда получается, но если обслуживающая организация чувствует, что с нее потом спросят, шевелиться начинают по-другому.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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