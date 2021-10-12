Ничего не помогает: Крым остается самым бедным регионом

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Крым оказался в десятке регионов с самым низким финансовым благополучием населения.

Таковы результаты собственного исследования РИА Рейтинг.

По данным ресурса, в десятку аутсайдеров также вошли Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

При этом лидерами по уровню благосостояния оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотка, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области. Несмотря на высокие цены, уровень зарплат в этих регионах позволяет жителям чувствовать себя достаточно комфортно в финансовом плане.

Отмечается, что такой расклад не меняется уже в течение нескольких лет, однако по итогам текущего года эксперты ожидают некоторого улучшения благосостояния населения.

Исследование учитывает целый ряд показателей, в том числе объем банковских вкладов, процентное соотношение жителей с доходами ниже минимального уровня, число семей, оформивших ипотечные кредиты, а также соотношение средних зарплат и цен на потребительские товары и услуги.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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