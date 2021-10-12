Некоторым учителям в Крыму выдали по 100 тысяч рублей

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В этом году ко Дню учителя крымских педагогов, воспитавших стобальников ЕГЭ, поощрили крупными суммами.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

«Впервые вручались премии, инициированные Главой Республики Крым. Каждый учитель, подготовивший ученика, набравшего 100 баллов на ЕГЭ, получил премию в 100 тысяч рублей, а 15 лучших учителей за достижения в педагогической деятельности удостоены федеральной премии в 200 тысяч рублей. Кроме того, учитель, подготовивший победителя Всероссийской олимпиады школьников, получил премию 150 тысяч рублей», — рассказала Валентина Лаврик.

Министр также затронула тему распоряжения главы государства о снижении контрольных работ в школах.

«…без диагностики в учебном процессе невозможно понять, как усвоен учебный материал. Поэтому контрольные работы должны присутствовать на каждом этапе учебного процесса…», — уверена Лаврик.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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