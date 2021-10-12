Названы крымские города с самым высоким индексом заболеваемости COVID-19

Учитывая, что показатель заболеваемости в Крыму на сегодняшний день составляет 150,1, среди лидеров крымского антирейтинга оказались Алушта, Ялта и Феодосия.

Об этом сообщила вице-премьер РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

«Кировский район – 247,9, Алушта – 220,4, Красноперекопский – 218,6, Ялта – 212,2, Советский – 207,8, Феодосия – 195,1, Нижнегорский – 172,9», — перечислила Романовская.

Напомним, за последние сутки в Крыму выявили 526 случаев новой коронавирусной инфекции. Ежедневный рост заболеваемости фиксируют с 16 сентября.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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