Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом ● В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19 ● В Севастополе до декабря запретят любые массовые мероприятия ● Что грозит за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Крыму ● Антирекорд по числу заболеваний COVID-19 обновился в Севастополе
Названы крымские города с самым высоким индексом заболеваемости COVID-19
Учитывая, что показатель заболеваемости в Крыму на сегодняшний день составляет 150,1, среди лидеров крымского антирейтинга оказались Алушта, Ялта и Феодосия.
Об этом сообщила вице-премьер РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.
«Кировский район – 247,9, Алушта – 220,4, Красноперекопский – 218,6, Ялта – 212,2, Советский – 207,8, Феодосия – 195,1, Нижнегорский – 172,9», — перечислила Романовская.
Напомним, за последние сутки в Крыму выявили 526 случаев новой коронавирусной инфекции. Ежедневный рост заболеваемости фиксируют с 16 сентября.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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