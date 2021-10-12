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Коронавирус в Крыму

Минздрав дополнительно развернул в Крыму более 100 коек для ковидных пациентов

18:20 вторник, 12 октября 2021
Минздрав дополнительно развернул в Крыму более 100 коек для ковидных пациентов

фото © Новости Крыма

Минздрав Крыма дополнительно развернул в медучреждениях республики более 100 коек для помощи пациентам с коронавирусом.

Общее число развернутых коек составляет 4 064, сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

«На сегодняшний день коечный фонд доразвернут до 4064 коек в 31 медицинской организации. На амбулаторном лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция находится 5 646 человек, в стационарах на лечении находится 3 974 пациента, из них с диагнозом новая коронавирусная инфекция – 3 622, внебольничная пневмония – 352», – цитирует Лясковского пресс-служба минздрава.

Накануне сообщалось, что в медучреждениях республики развернуто 3 949 коек для пациентов с COVID-19. «Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция 378 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 11 пациентов на инвазивном аппарате ИВЛ, 106 пациентов на неинвазивном аппарате ИВЛ, 261 пациент на кислородной поддержке. Оксигенотерапию получают 1597 человек», – добавил Лясковский.

В Крыму уже десятый день подряд обновляется антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19, за минувшие сутки вирус обнаружен у 531 человека.

В регионе введены новые ограничения, предусматривающие перевод части персонала на дистанционный режим работы и введение ПЦР-тестирования в непривитых коллективах предприятий сферы услуг.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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