Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму начали штрафовать за поездку в общественном транспорте без масок ● QR-коды ввели в ряде сфер в Севастополе из-за коронавируса ● Заболевших больше 33 тысяч: сводка COVID в Севастополе за сутки ● В Евпатории из-за коронавируса отменили «Крымский марафон» ● Названы крымские города с самым высоким индексом заболеваемости COVID-19
Минздрав дополнительно развернул в Крыму более 100 коек для ковидных пациентов
фото © Новости Крыма
Минздрав Крыма дополнительно развернул в медучреждениях республики более 100 коек для помощи пациентам с коронавирусом.
Общее число развернутых коек составляет 4 064, сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.
«На сегодняшний день коечный фонд доразвернут до 4064 коек в 31 медицинской организации. На амбулаторном лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция находится 5 646 человек, в стационарах на лечении находится 3 974 пациента, из них с диагнозом новая коронавирусная инфекция – 3 622, внебольничная пневмония – 352», – цитирует Лясковского пресс-служба минздрава.
Накануне сообщалось, что в медучреждениях республики развернуто 3 949 коек для пациентов с COVID-19. «Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция 378 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 11 пациентов на инвазивном аппарате ИВЛ, 106 пациентов на неинвазивном аппарате ИВЛ, 261 пациент на кислородной поддержке. Оксигенотерапию получают 1597 человек», – добавил Лясковский.
В Крыму уже десятый день подряд обновляется антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19, за минувшие сутки вирус обнаружен у 531 человека.
В регионе введены новые ограничения, предусматривающие перевод части персонала на дистанционный режим работы и введение ПЦР-тестирования в непривитых коллективах предприятий сферы услуг.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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