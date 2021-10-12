Общество
Мило, но страшно: лисы поселились на побережье Крыма
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Люди подкармливают диких животных, которые могут их в любой момент покусать.
На мысе Алчак в Судаке люди часто встречают семейство лис. Многие граждане пытаются их кормить, пренебрегая правилами безопасности, говорится в публикации сообщества «Подслушано в Судаке» в соцсети ВКонтакте.
«Зимой популяция лис увеличивается за счет молодых особей. Это приводит к небольшой вспышке бешенства. При буйной форме бешенства животное становится агрессивным. Лисица лает охрипшим голосом. В этом состоянии звери часто нападают на людей и на животных. Однако не менее опасно, и когда заболевание протекает в тихой форме. В этом случае животное выглядит спокойным и несколько вялым. Оно может подойти к человеку, не подавая никаких признаков агрессии, и укусить», - говорится в публикации.
Ранее дикая лисица покусала на территории Евпатории туриста, который решил покормить ее шоколадкой и попытался погладить.
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