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Общество

Мило, но страшно: лисы поселились на побережье Крыма

20:27 вторник, 12 октября 2021
Мило, но страшно: лисы поселились на побережье Крыма

фото © соцсети

Люди подкармливают диких животных, которые могут их в любой момент покусать.

На мысе Алчак в Судаке люди часто встречают семейство лис. Многие граждане пытаются их кормить, пренебрегая правилами безопасности, говорится в публикации сообщества «Подслушано в Судаке» в соцсети ВКонтакте.

«Зимой популяция лис увеличивается за счет молодых особей. Это приводит к небольшой вспышке бешенства. При буйной форме бешенства животное становится агрессивным. Лисица лает охрипшим голосом. В этом состоянии звери часто нападают на людей и на животных. Однако не менее опасно, и когда заболевание протекает в тихой форме. В этом случае животное выглядит спокойным и несколько вялым. Оно может подойти к человеку, не подавая никаких признаков агрессии, и укусить», - говорится в публикации.

Ранее дикая лисица покусала на территории Евпатории туриста, который решил покормить ее шоколадкой и попытался погладить.

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