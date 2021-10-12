Мерзнущие севастопольцы обесточивают свои дома

Жители некоторых многоквартирных домов на Корабельной стороне Севастополя в преддверии отопительного сезона каждую осень остаются без света. Причина в том, что люди вынуждены массово включать электроприборы, но старые сети домов на такую нагрузку не рассчитаны.

О проблеме старого жилфонда Корабельной стороны города сообщила журналист Маргарита Пронина. Накануне ей пришлось отстоять очередь за свечами в местном магазинчике, так как в ее доме на проспекте Победы отключился свет. Причиной стали многочисленные электроприборы, которыми соседи отапливали помещения.

«Аварий много. Бригад не хватает. Летят сети, потому что народ обогревается электроприборами», — написала она.

Маргарита Пронина рассказала, что накануне вместе с соседями она вызывала аварийную бригаду Нахимовского района, но там сразу предупредили, что не знают, когда доедут до обесточенных объектов, поскольку очень много аварий в районе, а сотрудников не хватает.

При этом подобные ситуации, по словам жительницы Севастополя, в преддверии отопительного сезона случаются практически через день.

«У меня лично нет ни электрообогрева, ни сплитсистемы, но страдаю, потому что многие соседи таким образом пытаются согреться. В общедомовом чате соседи даже просят друг друга одеваться теплее и не включать электроприборы, потому что не выдерживают старые сети такой большой нагрузки», — пояснила она.

Как подтвердила ForPost старшая по дому №70 на проспекте Победы Юлия Королева, отключения света в преддверии отопительного сезона действительно происходят регулярно. Последние два раза это случилось 4 и 10 октября. В аналогичной ситуации, по словам женщины, находятся жильцы соседних домов по №72, 74, 68 по проспекту Победы и улице Генерала Мельника, 21.

«У нас это происходит раз в неделю как минимум в нескольких соседних домах. Выбивает фазу в щитке-распределителе, который находится в котельной, и в нескольких домах где-то треть квартир остаются без света. Потом приезжает аварийная бригада, обесточивает все дома, которые запитаны на этот щиток, выясняют, какая проблема существует, и включают единовременно все дома», — пояснила она.

По словам Королевой, проблема с сетями в их доме существует еще с украинских времен, в аварийной службе проблемный дом уже печально известен, а не так давно старая проводка стала причиной пожара. Тем не менее вопрос никак не решается — на капитальный ремонт дома нет средств.

«Мы уже много раз обращались по поводу того, что нам капитальный ремонт надо делать, и было решение Фонда капремонта, что в 2020-2021 годах нам его выполнят. Но потом нам сказали, что ремонт сделают только при условии наличия средств в фонде, такая была формулировка», — отметила Юлия Королева.

В аварийной службе управляющей компании Нахимовского района сообщили, что им обращений по поводу отключений света не поступало, и порекомендовали обратиться к коллегам из другой аварийной службы, которая работает по всему району.

Однако там на момент выхода материала количество вызовов уточнить не смогли — пришедшие сегодня на смену коллегам сотрудники аварийной бригады не располагали такими сведениями. Также представитель аварийной службы отметил, что сообщения об отключениях света им поступают практически каждый день, но масштабных случаев за последнюю неделю он не припомнит.

Глава горхоза Севастополя Евгений Горлов сообщил, что никаких обращений по поводу масштабных отключений электричества накануне не было.

«У нас на Корабельной отключений вчера не было, сегодня будут, и то плановые. Может это были локальные отключения, где-то внутри, может в частном секторе, а каких-то масштабных и катастрофических отключений не было», — заверил он.

Кроме того, учитывая, что вчера, по мнению Евгения Горлова, был «довольно-таки шикарный температурный режим», оснований для обогрева электроприборами у горожан в принципе не было.

В тексте использованы материалы: Форпост

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