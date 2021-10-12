Крымчанки пожаловались на подглядывающих за ними извращенцев

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Девушки уверяют, что неизвестные мужчины в Симферополе шокируют их ужасным зрелищем.

Студентка крымского вуза сообщила, что неизвестный мужчина подглядывал за ней с подругой в окно первого этажа общежития, расположенного на улице Ростовской в Симферополе.

«Описать его я не могу, потому что на улице было темно. Мы с подругой переодевались, окно было открыто, шторы настежь. Мы ни о чем не подозревали, и вдруг подруга заметила свет фонаря… Это было похоже на яркую вспышку. За окном мы разглядели фигуру мужчины, который светил на нас фонариком на телефоне. Как только мы его заметили, он его выключил и стал заниматься самоудовлетворением прямо у нас на глазах», - пожаловалась студентка, признавшись, что была с подругой в шоке от увиденного и поспешила задернуть шторы.

Слова девушки подтверждаются публикацией в сообществе «Подслушано Симферополь», датированной 30 сентября.

«Между двумя общежитиями на Ростовской, 11 и 13 стоял мужчина, который светил лазером в окна общежития, привлекая к себе внимание, а после подсвечивал фонариком как он самоудовлетворялся. Это ужасное зрелище», - говорится в публикации.

«Возле КФУ (свечки) в парке всю дорогу товарищи-рукоблудники. Выходишь с кофе и круассаном на лавочке посидеть между парами, а тут товарищ меж двух сосен весь аппетит портит. А там помимо студенток и детки малые гуляют», - написала в комментарии к записи Лиза Романова.

«Это больше пяти лет уже. Он промышлял еще, когда я был молод», - отметил пользователь соцсети Константин Орлов.

«20 лет прошло - ничего не изменилось, как ходили, так и ходят, не обращайте внимания», - написала Прасковья Игнатьева.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Примечания

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