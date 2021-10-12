Крымчанин получил условный срок за попытку купить водительские права

Первомайский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в попытке дачи взятки должностному лицу МРЭО Госавтоинспекции МВД по Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«Установлено, что подсудимый передал через посредника взятку в размере 48 тыс рублей, которая предназначалась должностным лицам МРЭО ГИБДД за выдачу водительского удостоверения категории «В», – говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ – покушение на дачу взятки в значительном размере должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.

В прокуратуре отметили, что деньги до инспектора ГИБДД не дошли, поскольку их присвоил посредник. Ранее его приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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