Происшествия
Крымчанин получил условный срок за попытку купить водительские права
Первомайский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в попытке дачи взятки должностному лицу МРЭО Госавтоинспекции МВД по Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
«Установлено, что подсудимый передал через посредника взятку в размере 48 тыс рублей, которая предназначалась должностным лицам МРЭО ГИБДД за выдачу водительского удостоверения категории «В», – говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ – покушение на дачу взятки в значительном размере должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.
В прокуратуре отметили, что деньги до инспектора ГИБДД не дошли, поскольку их присвоил посредник. Ранее его приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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