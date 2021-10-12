Крымчанин получил 120 часов исправительных работ за тягу к алкоголю

Повторное привлечение к ответственности местного 59-летнего жителя за езду в нетрезвом виде обернулось для него лишением прав на 2 года и общественными работами.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

Как установил суд, вечером 2 августа этого года за управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения подсудимый был остановлен нарядом ДПС в районе одного из домов в села Лоховка. Позднее факт опьянения подтвердили результаты освидетельствования.

Принимая во внимание тот факт, что подсудимый уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение ему было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с вождением транспорта, на 2 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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