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Власть

Коммунальное хозяйство Ялты пополнилось новой спецтехникой

13:44 вторник, 12 октября 2021
Ялта

Муниципальный автопарк Ялты получил новую спецтехнику.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Восемь новых грузовых машин, среди которых самосвалы и комбинированный автомобиль для уборки снега и помывки дорог, пополнили автопарк нашего МБУ «ДЭУ»», – написала она.

По информации Павленко, на спецтранспорт из муниципального бюджета израсходовали 26,6 млн рублей. «Как и планировали, техникой усиливаем поселки и Алупку: машины будут в полном распоряжении руководителей территориальных органов, которые, как никто другой, знают все проблемные места и составляют графики уборки», – пояснила глава администрации Ялты.

Градоначальница уточнила, что машины зарегистрированы, готовы к работе, но при этом спецтранспорт нуждается в экипажах. «Первая команда – в поселке Гаспра – уже сформирована, причем из местных ребят. Ждем остальных: нужны дорожные рабочие 1-го и 3-го разряда, водители, механизаторы», – уточнила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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