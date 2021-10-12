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Коммунальное хозяйство Ялты пополнилось новой спецтехникой
Муниципальный автопарк Ялты получил новую спецтехнику.
Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Восемь новых грузовых машин, среди которых самосвалы и комбинированный автомобиль для уборки снега и помывки дорог, пополнили автопарк нашего МБУ «ДЭУ»», – написала она.
По информации Павленко, на спецтранспорт из муниципального бюджета израсходовали 26,6 млн рублей. «Как и планировали, техникой усиливаем поселки и Алупку: машины будут в полном распоряжении руководителей территориальных органов, которые, как никто другой, знают все проблемные места и составляют графики уборки», – пояснила глава администрации Ялты.
Градоначальница уточнила, что машины зарегистрированы, готовы к работе, но при этом спецтранспорт нуждается в экипажах. «Первая команда – в поселке Гаспра – уже сформирована, причем из местных ребят. Ждем остальных: нужны дорожные рабочие 1-го и 3-го разряда, водители, механизаторы», – уточнила Павленко.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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