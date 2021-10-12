Какой сегодня праздник 12 октября

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Сегодня, 12 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День кадрового работника в России

Фото hr-portal.ru

Ежегодно 12 октября в России отмечается День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров российских предприятий, фирм и организаций.

В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел.

Впервые традиция отмечать профессиональный праздник — День кадрового работника — появилась именно в кадровых службах органов внутренних дел. Постепенно она прививалась на других предприятиях вместе с переходящими на них сотрудниками кадровых служб ОВД.

Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day)

Фото naturenews.ru

Всемирный день мигрирующих птиц или Всемирный день перелетных птиц (World Migratory Bird Day) — это экологическая кампания, цель которой: расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Она имеет глобальный охват и является эффективным инструментом, помогающим повысить осведомленность жителей планеты об угрозах, с которыми сталкиваются перелетные птицы, их экологическом значении и необходимости международного сотрудничества для их сохранения.

Изначально эта международная дата отмечалась в мае, а с 2018 года проводится два раза в год — во вторую субботу в мае и в октябре.

Исторической предпосылкой учреждению Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году.

Миграция птиц, как явление, также является ключевым индикатором биоразнообразия, здоровья экосистемы, изменений климата. Благодаря деятельности мигрирующих птиц поддерживается баланс экосистемы в целом — например, некоторые растения опыляются именно такими птицами.

Кириак Отходник (Феофан Осенний, Феофан Милостивый)

Народный праздник «Феофан Милостивый» отмечается 12 октября (по старому стилю - 29 сентября). Православной церковью в этот день почитаются святой Феофан Милостивый и преподобный Кириак отшельник. Другие названия праздника: «Феофан», «Феофан осенний», «Кириак», «Отходник», «Маремьяна».

Также сегодня, 12 октября, отмечают такие праздники:

- День медицинской службы МВД РФ

- День памяти преподобного Кириака Палестинского, отшельника

- День Ады Лавлейс (Ada Lovelace Day)

- Праздник чистого стакана

- День шоколадных сюрпризов

- День домашнего кино (Home Movie Day)

- Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day)

- Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day)

- День Испанидад, Праздник cвятой Девы Пилар

- День шахмат (National Chess Day) в США

- День борьбы с табакокурением в Армении

- День свободомыслия (Freethought Day) в США

- День сбережений (National Savings Day) в США

- День ребенка в Бразилии

- День посадки деревьев в Монголии

Сегодня именины празднуют: Альфред, Феофан, Кириак, Киприан, Дада, Агрикола (Агриколай), Гаведдай, Каздоя, Петрония.

Что происходило 12 октября в прошлые годы

322 - пожалуй самый известный афинский оратор и политик Демосфен покончил с собой, приняв яд.

1285 - 180 евреев за отказ принять крещение казнены в Мюнхене.

1787 - великий русский полководец А.В.Суворов громит турков в Кинбурнской баталии.

1822 - Бразилия получила независимость от Португалии, а Педру I был провозглашен императором Бразильской Империи.

1863 - основана первая футбольная федерация в миреАнглийская футбольная ассоциация.

1871 - в США на президентском уровне запрещается расистская реакционная организация Ку-клукс-клан.

1901 - резиденция президента США благодаря Теодору Рузвельту стала официально называться Белый дом.

1991 - учредительный съезд Социалистической партии Украины состоялся в Киеве.

2000 - толпа «разрывает на части» двух израильских нестроевых резервистов в Рамалле.

2010 - крупнейшее ДТП в истории независимой Украины произошло близ города Марганец Днепропетровской области (электровоз буквально раздавил маршрутку набитую людьми).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 октября. Какие праздники будут завтра?

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