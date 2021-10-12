Власть
Экс-замначальника УВД Севастополя уволили с должности ректора одесского вуза
Бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, который до аннексии Крыма Россией занимал должность заместителя начальника управления внутренних дел Севастополя, уволили с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел.
Об этом Аброськин написал у себя в Facebook.
«Сегодня из разных источников мне стало известно, что по приказу министра внутренних дел по результатам проверки анонимной жалобы с формулировкой «за систематические нарушения» я уволен с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел. Впервые за 30 лет службы получил такое обоснование. Кстати, сам приказ появился в телеграмм-каналах.
Спасибо всем, кто действительно два года работал на развитие университета», – говорится в сообщении.
Аброськина назначили ректором Одесского государственного университета внутренних дел 6 октября 2019 года. До этого он занимал должность первого заместителя главы Нацполиции Украины с июля 2017 года. Ранее был руководителем областного управления полиции в Донецкой области.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин получил условный срок за попытку купить водительские права. Первомайский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в попытке дачи взятки должностному лицу МРЭО Госавтоинспекции МВД по Крыму.
Что грозит за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Крыму. В Министерстве внутренних дел РК рассказали о том, какая ответственность ждет граждан, подделавших медицинские документы, связанные с вакцинацией против коронавируса.
Ночные пассажирские перевозки запретили в Крыму. Также теперь нельзя проводить утренники в детсадах и школах.
МВД по Крыму приглашает крымчан выбрать лучшего участкового. МВД проводит конкурс на определение лучшего участкового Крыма.
Российская семья поехала из Москвы в Крым, по дороге их продали в рабство в Дагестан
Пару из Москвы продали в рабство в Дагестан, когда они пытались уехать автостопом в Крым, сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Крымчанки пожаловались на подглядывающих за ними извращенцев
Девушки уверяют, что неизвестные мужчины в Симферополе шокируют их ужасным зрелищем.
QR-коды ввели в ряде сфер в Севастополе из-за коронавируса
Власти Севастополя ужесточили коронавирусные ограничения в городе.
Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.
8 октября
В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом
В Крыму неуклонно растет количество заболевших коронавирусом. За прошлые сутки в республике выявили 531 случай Covid-19.