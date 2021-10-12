Экс-замначальника УВД Севастополя уволили с должности ректора одесского вуза

Бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, который до аннексии Крыма Россией занимал должность заместителя начальника управления внутренних дел Севастополя, уволили с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел.

Об этом Аброськин написал у себя в Facebook.

«Сегодня из разных источников мне стало известно, что по приказу министра внутренних дел по результатам проверки анонимной жалобы с формулировкой «за систематические нарушения» я уволен с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел. Впервые за 30 лет службы получил такое обоснование. Кстати, сам приказ появился в телеграмм-каналах.

Спасибо всем, кто действительно два года работал на развитие университета», – говорится в сообщении.

Аброськина назначили ректором Одесского государственного университета внутренних дел 6 октября 2019 года. До этого он занимал должность первого заместителя главы Нацполиции Украины с июля 2017 года. Ранее был руководителем областного управления полиции в Донецкой области.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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