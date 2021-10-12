Общество
Дожди с грозами и сильный ветер ожидаются в Крыму
фото © Новости Крыма
Ухудшение погоды ожидается в Крыму в предстоящие два дня.
Об этом говорится в штормовом предупреждении, распространенном пресс-службой главного управления МЧС по Крыму.
«В связи с выходом южного циклона, 13 октября в Крыму ожидаются дожди с грозами, в центральных, южных и западных районах – очень сильные дожди; усиление юго-западного с переходом 14 октября на северо-западный ветер 17-22 м/с», – говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что во время непогоды высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Сегодня в Крыму до 23 градусов тепла. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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