Дожди с грозами и сильный ветер ожидаются в Крыму

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Ухудшение погоды ожидается в Крыму в предстоящие два дня.

Об этом говорится в штормовом предупреждении, распространенном пресс-службой главного управления МЧС по Крыму.

«В связи с выходом южного циклона, 13 октября в Крыму ожидаются дожди с грозами, в центральных, южных и западных районах – очень сильные дожди; усиление юго-западного с переходом 14 октября на северо-западный ветер 17-22 м/с», – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что во время непогоды высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Сегодня в Крыму до 23 градусов тепла. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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