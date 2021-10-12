Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Заболевших больше 33 тысяч: сводка COVID в Севастополе за сутки ● В Евпатории из-за коронавируса отменили «Крымский марафон» ● Названы крымские города с самым высоким индексом заболеваемости COVID-19 ● В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом ● В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19
QR-коды ввели в ряде сфер в Севастополе из-за коронавируса
фото © Новости Крыма
Власти Севастополя ужесточили коронавирусные ограничения в городе.
Соответствующее решение принято на городском оперштабе по противодействию COVID-19, передает пресс-служба правительства.
В ряде сфер граждане допускаются к работе или к получению услуги только при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации. Непривитые должны предоставлять справку об антителах или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает семь дней.
Это касается сотрудников, которые работают с детьми. По такой же системе ограничивается доступ для совершеннолетних посетителей заведений общепита, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и спа-салонов, а также соляриев, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров, театров, кинотеатров, библиотек, музеев. То же самое касается участия в пеших и автобусных экскурсиях.
Компании в сфере гостиничного и санаторно-курортного бизнеса, пассажирского и автомобильного транспорта, внутреннего водного транспорта, общепита и розничной торговли, где привито менее 80% сотрудников, должны обеспечить за свой счет еженедельную сдачу ПЦР-тестов для непривитых. Все сотрудники старше 65 лет переводятся на дистанционку.
Запрещается работа кружков и секций, разрешены лишь дистанционные занятия. Исключения сделаны для профессиональных спортсменов, им разрешено тренироваться при наличии сертификата о вакцинации, QR-кода, справки об антителах или отрицательного ПЦР-теста.
В городских школах и детсадах запрещено проведение утренников. Осенние каникулы начнутся в школах с 18 октября и продлятся до 8 ноября.
Все организации должны при входе обеспечить термометрию сотрудников и не пускать людей с повышенной температурой.
Городским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Все массовые мероприятия в городе отменены.
Эти ограничения введены в городе до 1 декабря 2021 года.
Ранее коронавирусные ограничения ужесточили в Крыму. Новые ограничения предусматривают перевод части персонала на дистанционный режим работы и введение ПЦР-тестирования непривитых в коллективах предприятий сферы услуг.
Рост числа суточных заражений отмечается в Крыму и Севастополе с 16 сентября.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Названы крымские города с самым высоким индексом заболеваемости COVID-19. Учитывая, что показатель заболеваемости в Крыму на сегодняшний день составляет 150,1, среди лидеров крымского антирейтинга оказались Алушта, Ялта и Феодосия.
В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом. В Крыму неуклонно растет количество заболевших коронавирусом. За прошлые сутки в республике выявили 531 случай Covid-19.
В Крыму двое россиян скончались после отравления суррогатным алкоголем. В Крыму двое россиян умерли после того, как отравились суррогатным алкоголем.
В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19. Свободный коечный фонд в Севастополе на утро 11 октября составил всего 5%. Власти приняли решение развернуть дополнительные койки в пансионатах, в том числе платные, а также ужесточить антиковидные меры.
Российская семья поехала из Москвы в Крым, по дороге их продали в рабство в Дагестан
Пару из Москвы продали в рабство в Дагестан, когда они пытались уехать автостопом в Крым, сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Крымчанки пожаловались на подглядывающих за ними извращенцев
Девушки уверяют, что неизвестные мужчины в Симферополе шокируют их ужасным зрелищем.
QR-коды ввели в ряде сфер в Севастополе из-за коронавируса
Власти Севастополя ужесточили коронавирусные ограничения в городе.
Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.
8 октября
В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом
В Крыму неуклонно растет количество заболевших коронавирусом. За прошлые сутки в республике выявили 531 случай Covid-19.