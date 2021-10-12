QR-коды ввели в ряде сфер в Севастополе из-за коронавируса

фото © Новости Крыма

Власти Севастополя ужесточили коронавирусные ограничения в городе.

Соответствующее решение принято на городском оперштабе по противодействию COVID-19, передает пресс-служба правительства.

В ряде сфер граждане допускаются к работе или к получению услуги только при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации. Непривитые должны предоставлять справку об антителах или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает семь дней.

Это касается сотрудников, которые работают с детьми. По такой же системе ограничивается доступ для совершеннолетних посетителей заведений общепита, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и спа-салонов, а также соляриев, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров, театров, кинотеатров, библиотек, музеев. То же самое касается участия в пеших и автобусных экскурсиях.

Компании в сфере гостиничного и санаторно-курортного бизнеса, пассажирского и автомобильного транспорта, внутреннего водного транспорта, общепита и розничной торговли, где привито менее 80% сотрудников, должны обеспечить за свой счет еженедельную сдачу ПЦР-тестов для непривитых. Все сотрудники старше 65 лет переводятся на дистанционку.

Запрещается работа кружков и секций, разрешены лишь дистанционные занятия. Исключения сделаны для профессиональных спортсменов, им разрешено тренироваться при наличии сертификата о вакцинации, QR-кода, справки об антителах или отрицательного ПЦР-теста.

В городских школах и детсадах запрещено проведение утренников. Осенние каникулы начнутся в школах с 18 октября и продлятся до 8 ноября.

Все организации должны при входе обеспечить термометрию сотрудников и не пускать людей с повышенной температурой.

Городским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Все массовые мероприятия в городе отменены.

Эти ограничения введены в городе до 1 декабря 2021 года.

Ранее коронавирусные ограничения ужесточили в Крыму. Новые ограничения предусматривают перевод части персонала на дистанционный режим работы и введение ПЦР-тестирования непривитых в коллективах предприятий сферы услуг.

Рост числа суточных заражений отмечается в Крыму и Севастополе с 16 сентября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названы крымские города с самым высоким индексом заболеваемости COVID-19. Учитывая, что показатель заболеваемости в Крыму на сегодняшний день составляет 150,1, среди лидеров крымского антирейтинга оказались Алушта, Ялта и Феодосия.

В Крыму новый рекорд по числу заболевших ковидом. В Крыму неуклонно растет количество заболевших коронавирусом. За прошлые сутки в республике выявили 531 случай Covid-19.

В Крыму двое россиян скончались после отравления суррогатным алкоголем. В Крыму двое россиян умерли после того, как отравились суррогатным алкоголем.

В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19. Свободный коечный фонд в Севастополе на утро 11 октября составил всего 5%. Власти приняли решение развернуть дополнительные койки в пансионатах, в том числе платные, а также ужесточить антиковидные меры.