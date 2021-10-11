Жесткие ограничения в Крыму и Севастополе: что надо знать

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С утра понедельника в Крыму и Севастополе вводятся новые ковидные ограничения. Их действие продлится до 1 декабря.

1. Все сотрудники в возрасте 65 лет и старше должны быть переведены на дистанционную форму работы. Также работать из дома придется половине административных сотрудников муниципалитетов. Исключение: сотрудники, необходимые для обеспечения непрерывного рабочего процесса на предприятиях, работники медицинских учреждений, подведомственных Минздраву РК, социальные работники, занятые в сфере социального обслуживания.

Еще одна категория - сотрудники Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

2. Отмена льготного проезда для пенсионеров. С понедельника 11 октября до 1 декабря будет временно приостановлено действие льготных транспортных карт и льготного проезда для лиц пенсионного возраста в общественном маршрутном наземном, железнодорожном и морском транспорте: автобусах, троллейбусах, трамваях, электричках, катерах. Ограничения распространяются на городские, пригородные и междугородние маршруты. Исключение: работники медицинских учреждений, подведомственных Минздраву РК, социальные работники, занятые в сфере социального обслуживания, сотрудники Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

3. Вакцинация или ПЦРК К работе допускаются предприятия, где вакцинировано не менее 80% от штатной численности. Это касается предприятий всех форм собственности, занятых в сфере торговли, общественного питания, предоставления услуг, туризма и размещения. Непривитые сотрудники допускаются к выполнению служебных обязанностей только при наличии отрицательного ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2. Исследование необходимо проходить не реже одного раза в неделю.

4. Диспансеризация Медицинским организациям предписано приостановить работу по проведению плановой диспансеризации населения. Исключение составляет только углубленное обследование граждан, ранее переболевших новой коронавирусной инфекцией.

5. Развлечения До 1 декабря с 23 до 8 часов запрещена работа водных аттракционов, маломерных судов, моторных лодок и скоростных катеров, которые предоставляют услуги на коммерческой основе. А с 11 по 15 октября запрещено проведение утренников и других мероприятий с участием родителей в яслях и детских садах. В СевастополеВ Севастополе также ужесточили ковидные ограничения: под запретом все мероприятия в развлекательных центрах, а также массовые мероприятия городского значения.

Деятельность кружков и секций для детей и взрослых временно приостановлена. Равно как хостелов и палаточных лагерей.

Концертные, театральные и кино- залы, а также трибуны цирков и спортивных мероприятий в закрытых помещениях залы должны быть заполнены не более чем на 50%. Такие же ограничения по числу слушателей и участников распространяется на проведение конференций и форумов. А вот залы музеев и выставочных комплексов должны быть заполнены не более чем на треть. Исключение - уличные экскурсии, которые разрешены без ограничений.

Прием и размещение групп детей в отелях и гостиницах запрещен. Лиц старше 18 лет поселять можно только при наличии сертификата о вакцинации или справки с отрицательными результатами ПЦР-теста, который сделан не позднее трех дней до заезда. Исключение: детей можно заселять в оздоровительные учреждения.

В ресторанах, барах, кафе и других заведениях под запретом курение кальянов. Доставлять их потребителю на дом также запрещено.

Число участников церемонии бракосочетания не должно превышать пятнадцати человек, включая сотрудников ЗАГСа.

Приостановлено проведение профосмотров и диспансеризации граждан. Исключение предоставляется призывникам, рабочим-высотникам, сотрудников пищевой промышленности, занятых коммунальных и бытовым обслуживанием населения, а также воспитанием и обучением детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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