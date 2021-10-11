Власти Ялты придумали изысканное наказание за граффити

Власти Ялты намерены с помощью камер видеонаблюдения фиксировать тех, кто портит внешний облик Пионерского парка в Алупке (Большая Ялта), расписывая граффити малые архитектурные формы.

«Каждый месяц очищаем, красим конструкции, но точно так же регулярно на них появляются новые «художества», – цитирует главу Ялты Янину Павленко пресс-служба администрации.

Она напомнила, что весь парк охватывает система видеонаблюдения, а штраф за порчу имущества составляет 5000 рублей, плюс стоимость восстановительных работ.

Заместитель начальника МБУ «Зеленстрой» Вячеслав Голуб подтвердил, что в Пионерском парке установлены камеры видеонаблюдения, при помощи которых будут «отслеживать и наказывать тех, кто наносит вред данным конструкциям».

Ранее сообщалось, что в Ялте разгорелся скандал вокруг Пионерского парка из-за реализации проекта благоустройства за 96 миллионов рублей в рамках программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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