Власть
Власти Ялты придумали изысканное наказание за граффити
Власти Ялты намерены с помощью камер видеонаблюдения фиксировать тех, кто портит внешний облик Пионерского парка в Алупке (Большая Ялта), расписывая граффити малые архитектурные формы.
«Каждый месяц очищаем, красим конструкции, но точно так же регулярно на них появляются новые «художества», – цитирует главу Ялты Янину Павленко пресс-служба администрации.
Она напомнила, что весь парк охватывает система видеонаблюдения, а штраф за порчу имущества составляет 5000 рублей, плюс стоимость восстановительных работ.
Заместитель начальника МБУ «Зеленстрой» Вячеслав Голуб подтвердил, что в Пионерском парке установлены камеры видеонаблюдения, при помощи которых будут «отслеживать и наказывать тех, кто наносит вред данным конструкциям».
Ранее сообщалось, что в Ялте разгорелся скандал вокруг Пионерского парка из-за реализации проекта благоустройства за 96 миллионов рублей в рамках программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе под строительство продали старое церковное кладбище. В селе Оборонном Балаклавского района Севастополя при производстве земельных работ обнаружили человеческие останки.
Стало известно, почему вырос тариф на воду в Крыму. Повышение тарифа на воду в летний период до 32 рублей 69 копеек не связано с вододецифитом на полуострове, заявила в эфире «Радио Крым» сотрудник «Воды Крыма» Ольга Рябенькая.
Коммунальные службы Ялты в очередной раз очистили Пионерский парк. Малые архитектурные формы в Пионерском парке Ялты приведены в порядок силами коммунальных служб.
Власти Ялты пообещали 80 млн на установку новых детских площадок. Установка первых в этом году 13 детских площадок в ялтинском регионе подходит к завершению.
Жесткие ограничения в Крыму и Севастополе: что надо знать
С утра понедельника в Крыму и Севастополе вводятся новые ковидные ограничения. Их действие продлится до 1 декабря.
В Саках погибли лебеди и утки, власти Крыма отрицают появление птичьего гриппа
В Госкомитете по ветеринарии правительства Крыма сообщают о фиксации гибели птиц в Саках, где близи местной набережной были обнаружены трупы лебедей и уток.
Цифры пугают: власти Севастополя сообщил число заболевших COVID за день
За минувшие сутки в Севастополе выявлено 239 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Путин дал добро на «антикризисные меры» по реализации ФЦП в Крыму
Также он позволил вице-премьеру Хуснуллину заняться формированием правительства в регионе, уверяет неугодный республиканским властям общественник.
16 часов назад
Ночные пассажирские перевозки запретили в Крыму
19 часов назад
Крымчане несколько суток пытались спасти дельфина-белобочку во время шторма фото
Трагедия разыгралась на одном из пляжей Керчи, что на востоке Крыма: волонтеры под дождем и ветром тщетно боролись за жизнь дельфина, который попал в беду.