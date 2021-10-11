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Власти Симферополя объявили о ежедневном мониторинге работы общественного транспорта
фото © Крым.реалии
Глава администрации Симферополя Валентин Демидов объявил о ежедневном мониторинге перевозчиков для устранения недовольства населения в адрес работы общественного транспорта.
Такое решение власти города приняли после критики на этой неделе главы Крыма Сергея Аксенова.
«Везде, где встречаемся с жителями, особенно в отдаленных районах, с главой республики, практически везде – вопиющая проблема – работа общественного транспорта. Так ситуация в Симферополе оставаться не может. Это надо менять, причем кардинально. Я хочу лично поездить, посмотреть. И заместители мои чтоб тоже приняли участие. Давайте, будем ездить утром вечером, общаться с коллегами. Если будут фиксироваться нарушения, давайте принимать какие-то решения, в том числе по существующим контрактам, выписывать предписания. Мониторинг будет продолжаться ежедневно», – сказал Демидов на совещании в администрации.
По его словам, цель данного мониторинга – разобраться в причинах плохой работы общественного транспорта и как это исправить.
На этой неделе Сергей Аксенов сказал, что главам администраций населенных пунктов в Крыму будут «лепить выговоры» случае несоблюдения графика работы общественного транспорта. Особенно резкая критика звучала в адрес властей Симферополя.
Оператором основной доли рынка крымских автоперевозок на полуострове является ГУП «Крымавтотранс» – в прошлом частное предприятие, национализированное властями Крыма в 2014 году. Ежедневно через автостанции предприятия проходят более четырех тысяч рейсов и порядка 55 тысяч пассажиров, говорится на сайте предприятия.
В центре громкого скандала «Крымавтотранс» оказался в 2019 году. Тогда в крымском правительстве заявили, что больше половины рынка автомобильных перевозок в Крыму находится «в тени». В этом обвинили руководство «Крымавтотранса», на предприятии прошел обыск и сменилось руководство.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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