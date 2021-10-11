В Севастополе снова появились в продаже карты ЕГКС

Единые городские карты Севастополя (ЕГКС), которые предоставляют существенную скидку на проезд в общественном транспорте, снова появились в продаже, передает «Первый Севастопольский».

Корреспондент издания побывал на точке продаж и выяснил, что карты поступили в продажу, но на них до сих пор сохраняется повышенный спрос.

«Был ажиотаж страшный. Вместо двух-трех продавали десятками. В пятницу получила 30 штук – тут же было продано. На этой неделе пришла новая партия. Пока есть, но уже заканчиваются. Я думаю, будут новые», — рассказывает продавец.

Как сообщалось, с 1 октября в Севастополе почти на треть подорожал проезд в общественном транспорте. В след за этим в городе возник ажиотаж вокруг приобретения карт ЕГКС, которые позволяют пассажирам платить за одну поездку не 26, а 20 рублей. Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено пообещал, что в ближайшее время будет выпущена новая партия карт.

Напоминаем, транспортные карты можно купить по фиксированной стоимости 80 рублей за штуку в киосках «Союзпечать». С учетом скидки, «отбить» стоимость ЕГКС можно за 14 поездок.

В тексте использованы материалы: Форпост

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