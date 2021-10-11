Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе до декабря запретят любые массовые мероприятия ● Что грозит за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Крыму ● Антирекорд по числу заболеваний COVID-19 обновился в Севастополе ● В Крыму пока что не будут вводить систему QR-кодов ● В Крыму опасаются «атаки» сразу двух вирусов
В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19
фото © Новости Крыма
Свободный коечный фонд в Севастополе на утро 11 октября составил всего 5%. Власти приняли решение развернуть дополнительные койки в пансионатах, в том числе платные, а также ужесточить антиковидные меры.
Об этом стало известно на аппаратном совещании в правительстве. По словам вице-губернатора города Александра Кулагина, свободных коек для больных коронавирусом в Севастополе осталось чуть больше пятидесяти - из 995 заняты 943.
После того, как две недели назад он был увеличен за счет мест в пансионате «Изумруд», доля свободного коечного фонда за неделю снова сократилась на 10%. В этой связи он предложил вернуться к запуску второго корпуса пансионата «Изумруд», где могут разместиться около 70 коек – такое решение уже принималось в прошлую волну пандемии во время пика заболеваемости.
Губернатор распорядился развернуть здесь койки с 14 октября. Еще одной локацией для размещения дополнительных 105 коек вскоре должны стать помещения пансионата «Лазурь».
По словам Кулагина, «это платная история», и сейчас ведутся переговоры с руководством учреждения. Вице-губернатор также сообщил, что в последнее время значительно увеличилась доля госпитализированных с коронавирусом в возрасте 65 лет и старше.
Этот показатель достиг 486, тогда как неделей ранее был 381. При этом он обратил внимание, что госпитализируют преимущественно людей невакцинированных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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